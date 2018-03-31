"Картинная галерея" Day.Az: Визуальные образы - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Мартина Фревильи.

Мартин Фревиль - французский художник. Родился в 1963 году. Он получил диплом в области графики в школе Ecole Corvisart в Париже, что дало ему хорошее представление о составлении визуальных образов и композиции. Он начинал свой путь в искусстве как уличный художник.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.