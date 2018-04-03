"Картинная галерея" Day.Az: Воображаемый мир - ФОТО
3 апреля 2018 00:36 150
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Николь Пфунд.
Николь Пфунд - швейцарский художник. Родилась в Женеве в 1955 году, но с 1984 года живет и работает во Франции. Именно там она устроила свою студию, рисуя деревья, интерьеры и людей с головами животных.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!