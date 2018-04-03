"Картинная галерея" Day.Az: Воображаемый мир - ФОТО

3 апреля 2018 00:36

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Николь Пфунд.

Николь Пфунд - швейцарский художник. Родилась в Женеве в 1955 году, но с 1984 года живет и работает во Франции. Именно там она устроила свою студию, рисуя деревья, интерьеры и людей с головами животных.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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