"Картинная галерея" Day.Az: Окно в другой мир - ФОТО

4 апреля 2018 01:58

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Жюльена Пако.

Жюльен Пако - французский художник и иллюстратор, живущий и работающий в Париже, Франция. До того, как стать иллюстратором, он был, по очереди: астрофизиком, международным игроком снукера, гипнотизером и учителем-эсперанто. Он надеется, что когда-нибудь у него будет достаточно свободного времени, чтобы посвятить себя своей настоящей страсти: путешествиям во времени.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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