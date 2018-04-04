"Картинная галерея" Day.Az: Окно в другой мир - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Жюльена Пако.

Жюльен Пако - французский художник и иллюстратор, живущий и работающий в Париже, Франция. До того, как стать иллюстратором, он был, по очереди: астрофизиком, международным игроком снукера, гипнотизером и учителем-эсперанто. Он надеется, что когда-нибудь у него будет достаточно свободного времени, чтобы посвятить себя своей настоящей страсти: путешествиям во времени.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.