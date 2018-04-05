"Картинная галерея" Day.Az: Новый Модильяни - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Романа Закржевски.

Роман Закржевски - польский художник. Родился в 1955 году. Посещал общественную среднюю школу изобразительного искусства в Бельско-Бяа. Затем окончил Академию изящных искусств в Кракове, где в 1985 году получил диплом в студии Ежи Новосельского. С самого юного возраста художник проявил интерес к портретам, которые стали главной темой его художественной работы.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.