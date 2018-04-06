"Картинная галерея" Day.Az: Скрытые смыслы и значения - ФОТО

6 апреля 2018 02:30

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Анны Кавельчук.

Анна Кунка-Кавельчук - польский художник. Родилась в 1980 году, в городе Цеханув. С 2000 по 2005 год училась на факультете графики и живописи в Академии художеств им. Владислав Стржеминского в Лодзи.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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