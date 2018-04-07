"Картинная галерея" Day.Az: Упрощённый стиль, далекий от реализма - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Рут Аддинхол.

Рут Аддинхол - шотландский художник и скульптор. Родилась в 1960 году. Когда ей было 20 лет, она поняла, что её будущее связано с искусством. Училась живописи в Париже в Школе скульптуры Фринка. Художник-практик Аддинхол создает свои картины, используя масляную краску, холст, дерево, картон и бумагу.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.