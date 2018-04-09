"Картинная галерея" Day.Az: Художник нормальности - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Серхио Чеккотти.

Серхио Чеккотти - итальянский художник, родившийся в Риме в 1935 году. В настоящее время он живет и работает в Риме. Серхио Чеккотти - "художник нормальности", основываясь на банальности повседневной жизни, его живописные вымыслы раскрывают парадоксы и опасения нашего времени. Многие его работы находятся в Риме или Париже, и предлагают зрителю сюжеты или их начало для того, чтобы используя своё воображение, он придумал собственную историю.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.