"Картинная галерея" Day.Az: Прекрасная эпоха ар-деко - ФОТО

8 апреля 2018 01:37

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Стефана Гискларда.

Стефан Гисклард - французский художник. Родился в семье художников, в 1966 году, в городе Безье. В 1986 году он начал изучать изобразительное искусство в мастерской Grande Chaumiere в Париже. Наибольшее влияние на него произвели произведения великих мастеров живописи прошлого, таких как Сезанн, Брак, Леже.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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