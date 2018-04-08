"Картинная галерея" Day.Az: Прекрасная эпоха ар-деко - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Стефана Гискларда.

Стефан Гисклард - французский художник. Родился в семье художников, в 1966 году, в городе Безье. В 1986 году он начал изучать изобразительное искусство в мастерской Grande Chaumiere в Париже. Наибольшее влияние на него произвели произведения великих мастеров живописи прошлого, таких как Сезанн, Брак, Леже.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.