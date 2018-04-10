"Картинная галерея" Day.Az: Картины в стиле сюрреализм - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Тьерри ван Квиненборна.

Тьерри ван Квиненборн - французский художник. Родился в 1953 году. Свою первую картину он создал в возрасте 16 лет. После общеобразовательной школы он изучал литературу на литературных подготовительных классах Гипохани и получил степень бакалавра по истории и социологии, а затем еще одну степень бакалавра в изобразительном искусстве в Сорборнне.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.