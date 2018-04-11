"Картинная галерея" Day.Az: Вибрирующие цвета - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Вирджини Негре.

Вирджини Негре - французский художник. Родилась в Байонне, 21 ноября 1959 года. Маленькая девочка рисовала на всём, что ей было доступно: стены, полы, школьные книги ... Бывший студент Монике Барони, она унаследовала от неё изобретательность, которая позволяет ей делать цвета, в сочетании с материалом, вибрирующими.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.