"Картинная галерея" Day.Az: Мир чувственности и мечты - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Кристин Демо.

Кристин Тьери Демо - французский художник. С детства её всегда привлекал художественный мир, но изобразительное искусство она никогда не изучала. Как художник она самоучка, начинала с росписи старой мебели, которой давала вторую жизнь.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.