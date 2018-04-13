"Картинная галерея" Day.Az: Мир чувственности и мечты - ФОТО

13 апреля 2018 02:07

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Кристин Демо.

Кристин Тьери Демо - французский художник. С детства её всегда привлекал художественный мир, но изобразительное искусство она никогда не изучала. Как художник она самоучка, начинала с росписи старой мебели, которой давала вторую жизнь.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.

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