"Картинная галерея" Day.Az: Мир чувственности и мечты - ФОТО
13 апреля 2018 02:07 117
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Кристин Демо.
Кристин Тьери Демо - французский художник. С детства её всегда привлекал художественный мир, но изобразительное искусство она никогда не изучала. Как художник она самоучка, начинала с росписи старой мебели, которой давала вторую жизнь.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!