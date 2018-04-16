"Картинная галерея" Day.Az: Вся тайна в глазах - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Луиса Альвареса.

Луис Альварес Торезано - испанский художник. Родился в 1957 году в городе Пуэнтедеуме. Увлеченный живописью с юных лет Луис вырос с кистями в руках.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.