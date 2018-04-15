"Картинная галерея" Day.Az: Внутренний мир и душа человека - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Малгожаты Пьатик-Грабчински.

Малгожата Пьатик-Грабчинска (Malgorzata Piatek-Grabczynska) - польский художник, родилась в 1975 году. Выпускница факультета живописи и графики художественной академии во Вроцлаве с дипломом по специальности "живопись".

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.