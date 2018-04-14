"Картинная галерея" Day.Az: Образ женщины от Эрика Бурсы - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Эрика Бурсы.

Эрик Бурс - французский художник. Родился в 1956 году в Северной Франции, в городке Сент-Аман-Лез-О. После смены нескольких рабочих мест (одним из которых было место продавца мороженого) он в 1987 году открыл собственную логистическую компанию. Рисовать начал в 1981 году, и постепенно живопись заняла важное место в его жизни, развиваясь параллельно с тем, как в его голове начали возникать экзистенциальные вопросы.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине.