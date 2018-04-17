"Картинная галерея" Day.Az: Тайна жизни - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Фрэнсиса Лагна.

Фрэнсис Лагна - французский художник-символист. Родился в 1953 году. Начал изучать строительство, но, поскольку он очень увлекался музыкой, до 1991 года участвовал в нескольких группах.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине