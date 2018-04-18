"Картинная галерея" Day.Az: Человек, потерявшийся в современности - ФОТО

18 апреля 2018 02:23

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Марты Куниковска-Микульска.

Марта Куниковска-Микульска - польский художник. Родилась в 1981 году. Окончила Академию художеств в Лодзи, где училась рисованию и живописи. В 2005 году получила диплом в области графического дизайна в студии литографических технологий с профессором Витольдом Варзивода.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

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