"Картинная галерея" Day.Az: Видимые стороны общества - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Тибальта Лаге-Ро.

Тибальт Лаге-Ро - французский художник. Родился в 1976 году в Токио. Посещал бесплатные курсы изобразительного искусства Парижской школы с художниками Жан-Марком Томменом и Юбером де Шалвона. В 2006 году он стал резидентом "города художников" Санта-Фе, Нью-Мексико, США.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине