"Картинная галерея" Day.Az: Видимые стороны общества - ФОТО
19 апреля 2018 00:54 116
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Тибальта Лаге-Ро.
Тибальт Лаге-Ро - французский художник. Родился в 1976 году в Токио. Посещал бесплатные курсы изобразительного искусства Парижской школы с художниками Жан-Марком Томменом и Юбером де Шалвона. В 2006 году он стал резидентом "города художников" Санта-Фе, Нью-Мексико, США.
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