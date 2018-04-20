"Картинная галерея" Day.Az: Пейзажи на пленэре - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Энтони ван Гелдера.

Энтони ван Гелдер - нидерландский художник. Родился в 1945 году, в городе Залке, Оверэйсел. После окончания общеобразовательной школы, в 1969 году поступил в Королевскую академию искусств в Гааге. Четыре года спустя продолжил обучение в художественной академии в Роттердаме.

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