"Картинная галерея" Day.Az: Между фигурацией и абстракцией - ФОТО

22 апреля 2018 02:43

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Стивена Хакркола.

Стивен Хакркола - американский фигуративный и абстрактный художник, живущий и работающий в Нью-Йорке. Обучался фотографии много лет назад, ещё когда для получения изображения использовалась химия и всё делалось вручную. С тех давних пор ничто не смогло поколебать его уверенность в том, что фотография - это лучший способ замораживания времени.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

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