"Картинная галерея" Day.Az: Между мечтами и реальностью - ФОТО
21 апреля 2018 00:48 136
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Пола Бонда.
Пол Бонд - мексиканский художник. Родился в 1964 году,в Гвадалахаре, Мексика, но в настоящее время живет и работает в Южной Калифорнии. Искусство Пола Бонда существует в промежутке между мечтами и реальностью.
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