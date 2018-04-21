"Картинная галерея" Day.Az: Между мечтами и реальностью - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Пола Бонда.

Пол Бонд - мексиканский художник. Родился в 1964 году,в Гвадалахаре, Мексика, но в настоящее время живет и работает в Южной Калифорнии. Искусство Пола Бонда существует в промежутке между мечтами и реальностью.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине