"Картинная галерея" Day.Az: Между мечтами и реальностью - ФОТО

21 апреля 2018 00:48

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Пола Бонда.

Пол Бонд - мексиканский художник. Родился в 1964 году,в Гвадалахаре, Мексика, но в настоящее время живет и работает в Южной Калифорнии. Искусство Пола Бонда существует в промежутке между мечтами и реальностью.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

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