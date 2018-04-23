"Картинная галерея" Day.Az: Без всяких двойных смыслов и скрытых значений - ФОТО
23 апреля 2018 01:53 149
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Чарльза Биллингхэма.
Чарльз Биллингхэм - британский художник. Родился в 1984 году. Выпускник Королевской академической школы в Лондоне, до этого изучал изобразительное искусство и историю искусств в Эдинбургском колледже искусств и Эдинбургском университете.
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