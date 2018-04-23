"Картинная галерея" Day.Az: Без всяких двойных смыслов и скрытых значений - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Чарльза Биллингхэма.

Чарльз Биллингхэм - британский художник. Родился в 1984 году. Выпускник Королевской академической школы в Лондоне, до этого изучал изобразительное искусство и историю искусств в Эдинбургском колледже искусств и Эдинбургском университете.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине