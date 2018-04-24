"Картинная галерея" Day.Az: Яркие и смелые цвета - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Дидье Кретьена.

Дидье Кретьен - французский художник. Родился в Северной Франции в 1963 году. Теперь Дидье Кретьен живёт на юге, в районе, более известном как "Ла-Прованс". С первых шагов в живописи, сделанных ещё в художественном классе в общеобразовательной школе, он осознал своё желание в будущем стать художником.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине