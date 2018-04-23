В Баку пройдет Международная олимпиада искусств Art Olimpia 2018

В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 12 и 13 мая пройдет вторая Международная олимпиада искусств Art Olimpia 2018, организованная Союзом молодежи Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Цель проведения Art Olimpia 2018 - знакомство с талантливыми детьми и молодежью, усовершенствование знаний участников и руководителей групп, развитие культурных связей между регионами республики и странами. Приглашаем все коллективы и ансамбли страны принять участие в незабываемом празднике искусств", - сообщил Trend заместитель председателя СМА Азиз Азизов.

В Олимпиаде примут участие вокально-инструментальные и хореографические коллективы и участники из Азербайджана, Грузии, Украины, Ирана и России. В программе выступления в жанрах - фольклор, классика, эстрада.

"Участникам не поставлены возрастные ограничения. Начиная с 4-х лет, каждый может принять участие в проекте. В целях максимальной объективности, во время выхода участников на сцену, не будет объявляться, какой коллектив или музыкальную школу представляет исполнитель. Это будет упоминаться только во время награждения. Выбор победителей будет осуществляться только по номеру и имени-фамилии участника или коллектива. В состав жюри войдут известные деятели искусств", - добавил Азиз Азизов.

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