"Картинная галерея" Day.Az: Португальский художник - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Леонеля Кунья.

Леонел Кунья - португальский художник. Родился в городе Вила ду Конде, Португалия, в 1968 году. Окончил факультет изобразительных искусств Университета Порту (FBAUP ), в 1995 году продолжил учёбу в этом же университете и окончил его со степенью бакалавра в области искусств (живописи), получив стипендию Фонда Калуста Гулбенкяна в 1994/95 году.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине