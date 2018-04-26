"Картинная галерея" Day.Az: Образ женщины - ФОТО

26 апреля 2018 01:13

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Кристины Форнарелли.

Кристина Форнарелли - итальянский художник. Родилась  в 1978 году в портовом городе Бари. После окончания художественной школы она училась в Институте промышленного дизайна в Риме, где все еще живет и работает.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

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