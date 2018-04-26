"Картинная галерея" Day.Az: Образ женщины - ФОТО
26 апреля 2018 01:13 179
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художницы Кристины Форнарелли.
Кристина Форнарелли - итальянский художник. Родилась в 1978 году в портовом городе Бари. После окончания художественной школы она училась в Институте промышленного дизайна в Риме, где все еще живет и работает.
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