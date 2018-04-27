"Картинная галерея" Day.Az: Повествовательная фигурация - ФОТО
27 апреля 2018 02:15 160
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Паскаль Марсель.
Паскаль Марсель - французский художник. Родился в 1964 году, самоучка, в настоящее время живет и работает во Франции. Его первая персональная выставка состоялась в 1980 году.
Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картинеСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!