"Картинная галерея" Day.Az: Повествовательная фигурация - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Паскаль Марсель.

Паскаль Марсель - французский художник. Родился в 1964 году, самоучка, в настоящее время живет и работает во Франции. Его первая персональная выставка состоялась в 1980 году.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине