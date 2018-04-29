"Картинная галерея" Day.Az: Женщины с бледной кожей и прекрасными чертами - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Богуслава Ягелло.

Богуслав Ягелло - польский художник. Родился в 1960 году. Учился в Государственном Высшем училище изобразительных искусств в Познани (ныне Университет искусств) на факультете живописи, граффити и скульптуры в период с 1979 по 1984 год.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине