"Картинная галерея" Day.Az: Необычные портреты - ФОТО
28 апреля 2018 00:46 178
В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Лайна Хаденге.
Лайна Хаденге - французский художник-самоучка. Родилась в 1962 года. Её дядя, дед и прадед были художниками.
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