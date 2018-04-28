"Картинная галерея" Day.Az: Необычные портреты - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Лайна Хаденге.

Лайна Хаденге - французский художник-самоучка. Родилась в 1962 года. Её дядя, дед и прадед были художниками.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине