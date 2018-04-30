"Картинная галерея" Day.Az: Работы фигуративного художника Жан-Ива Фремо - ФОТО

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Жан-Ива Фремо.

Жан-Ив Фремо - французский фигуративный художник. Родился в 1947 году в городке Марк-Ан-Барель, недалеко от Лилля. Он изучал медицину в университете в Лилле и после его окончания переехал на берег озера Анси.

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