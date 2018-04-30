"Картинная галерея" Day.Az: Работы фигуративного художника Жан-Ива Фремо - ФОТО

30 апреля 2018 01:24 комментариев

В рамках рубрики "Картинная галерея" Day.Az предоставляет читателям возможность полюбоваться работами художника Жан-Ива Фремо.

Жан-Ив Фремо - французский фигуративный художник. Родился в 1947 году в городке Марк-Ан-Барель, недалеко от Лилля. Он изучал медицину в университете в Лилле и после его окончания переехал на берег озера Анси.

Мы призываем наших читателей посылать нам фотографии своих картин в формате JPEG на электронный адрес images@day.az с пометкой "Картинная галерея" и поясняющим текстом о себе и картине

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
комментариев

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az