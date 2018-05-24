Международные аналитики о ситуации с кредитами в Азербайджане

Международное рейтинговое агентство Moody's оценивает удельный вес проблемных кредитов в банках Азербайджана на уровне 25-30 процентов.

"По данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), уровень просроченных кредитов составляет порядка 15 процентов. Если к этому добавить кредиты с признаками обесценения, то этот показатель составит 25-30 процентов. Это наша примерная оценка, но в первом квартале 2018 года в этом секторе наблюдались определенные положительные тренды", - сказал эксперт рейтингового агентства Петр Паклин в четверг на ежегодном саммите по Азербайджану в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Паклин также отметил улучшение ситуации с капитализацией банковского сектора Азербайджана.

"Капитализация банковского сектора Азербайджана значительно улучшилась. Здесь надо отметить не только вклад за счет вливаний государства, но и средства зарубежных и местных акционеров", - сказал Паклин, добавив, что соотношение капитала к активам банковского сектора выросло вдвое по сравнению с 2016 годом.

По словам Паклина, положительным является тот факт, что банки Азербайджана продолжают наращивать капитал.

"По нашим данным, на конец 2017 года четыре банка формально не соответствовали минимальным требованиям регулятора к капиталу. Но уже в 2018 году некоторые из этих банков частично или полностью решили эту проблему", - сказал Паклин.

Эксперт также отметил, что в текущем году агентство ждет роста спроса на кредиты за счет улучшения операционной среды и дальнейшего экономического роста в Азербайджане.

"В целом, операционная среда улучшилась и экономика возвращается к росту. Соответственно мы ожидаем увеличения спроса на кредиты. В розничном сегменте уже наблюдается такой рост. Видимо следующим будет малый и средний бизнес", - сказал Паклин.

По данным Центробанка Азербайджана, на начало апреля 2018 года кредитные организации Азербайджана сократили выплаты займов на 0,8 процента по сравнению с показателями четвертого квартала 2017 года, до 11 663,5 миллиона манатов. При этом, объем просроченных кредитов с начала года вырос на 5,1 процента, до 1 710,2 миллиона манатов. При этом удельный вес просроченных займов вырос за тот же период с 13,8 до 14,66 процента.

В четверг в Баку прошла ежегодная конференция международного рейтингового агентства Moody's. Конференция посвящена обсуждению суверенного рейтинга Азербайджана и краткосрочному и долгосрочному влиянию низких цен на нефть на экономику страны, тенденциям на банковском рынке Азербайджана, а также на мировом нефтяном рынке.

В рамках конференции также состоялся workshop по симуляции процесса присуждения рейтинга.

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