В Азербайджане значительно увеличилось число женщин-предпринимателей

В Азербайджане за короткий период времени число женщин-предпринимателей удалось увеличить на 30 процентов.

Об этом председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова сказала, выступая в среду на XV Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль национальных институтов по правам человека в обеспечении и поощрении правового равноправия", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, женщины составляют больше половины общества, и защита их прав очень важна.

"Общество, где защищаются права женщин, развивается. Это можно увидеть и на примере азербайджанского общества. Сегодня азербайджанские женщины активны во всех сферах", - сказала Гусейнова.

Гусейнова добавила, что после создания комитета в Азербайджане усилилось женское движение, было принято много документов о защите прав женщин, бытовом насилии, ранних браках.

"Эти законы создали для нас большие возможности. Но для нас важно создание механизма их работы", - сказала председатель госкомитета.

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