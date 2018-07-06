Международные эксперты изменили прогноз по рентабельности азербайджанского банка

Азербайджанский Xalq Bank улучшил показатели качества активов и рентабельности. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, опубликованном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что агентство изменило прогноз по долгосрочным рейтингам депозитов в местной и иностранной валюте (B3) Xalq Bank с негативного на позитивный и подтвердило эти рейтинги.

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