Чехия заинтересована в расширении двусторонних связей с Азербайджаном

В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с делегацией, возглавляемой министром промышленности и торговли Чехии Мартой Новаковой. Об этом говорится в сообщении отдела по связям с общественностью АО, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель ЗАО Джавид Гурбанов проинформировал членов чешской делегации о транспортно-логистическом потенциале Азербайджана, железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, а также Транскаспийском международном транспортном маршруте, транспортных коридорах "Север-Юг" и "Юг-Запад".

Он отметил высоких уровень связей железнодорожных ведомств двух стран. Так, 14 апреля 2015 года с целью реализации второго этапа проекта "Реконструкция азербайджанских железных дорог" между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и чешской MORAVIA STEEL было подписано соглашение в дополнение к экспортному контракту "О материально-техническом снабжении и капитальном ремонте 600-километрового участка Баку - Бёюк-Кесик железных дорог Азербайджанской Республики". Претворение в жизнь нового проекта началось в конце октября 2015 года. Ремонтные работы в данном направлении уже подходят к концу.

В свою очередь чешский министр высоко оценила работы, проведенные азербайджанской стороной в сфере реализации международных и региональных проектов. Была выражена заинтересованность в расширении двусторонних связей.

В ходе встречи было обсуждено дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества.

На встрече также присутствовал посол Чехии в Азербайджане Милан Экерт.

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