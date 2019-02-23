Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) открыт для увеличения инвестиций в Катаре. Об этом, как сообщает в субботу Trend со ссылкой на The Peninsula, сказал исполнительный директор SOFAZ Шахмар Мовсумов, передает Day.Az.

По словам Мовсумова, объем текущих инвестиций в Катар со стороны SOFAZ составляет около десяти миллионов долларов.

Исполнительный директор SOFAZ отметил, что, несмотря на то, что инвестиции в Катаре невелики, они имеют высокую значимость. Мовсумов добавил, что SOFAZ готов вложить больше средств в Катар, если найдет новые возможности для инвестиций.

Отметим, что за время своей деятельности SOFAZ инвестировал в 60 стран мира. По итогам третьего квартала прошлого года активы фонда увеличились на 8,9 процента по сравнению с началом 2018 года (35,806 миллиарда долларов), составив 38 987,7 миллиона долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.