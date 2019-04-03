В Баку 23 мая 2019 года пройдет ежегодный саммит Moody's по Азербайджану. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на рейтинговое агентство.

Как отмечается, в мероприятии примут участие ведущие аналитики и инвесторы страны СНГ и Европы, которые обсудят глобальные тренды и изменение динамики развития региональных рынков.

Также участники мероприятия обсудят волатильность на нефтяных рынках, глобальные и локальные перспективы в сфере энергетики, кредитные профили банков стран СНГ, государственную поддержку банкам, вызовы фискальной политики и другие вопросы.

Отметим, что в последнем отчете Moody's отмечалось, что азербайджанская банковская система демонстрирует самый высокий показатель адекватности капитала на пространстве СНГ, что объясняется, главным образом, поддержкой государства, оказанной крупнейшему банку страны - Международному банку Азербайджана

Предыдущий саммит прошел 24 мая в Баку.