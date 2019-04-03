Международное рейтинговое агентство Moody's поддерживает стабильный прогноз по банковскому сектору Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом эксклюзивно сказал в пятницу Trend вице-президент и ведущий аналитик агентства по банковскому сектору Азербайджана Петр Паклин.

"До августа прошлого года, на протяжении трех лет подряд, прогноз был негативным. Изменение оценки было связано с улучшением операционной среды, ожиданием дальнейшей расчистки кредитных портфелей от проблемных ссуд, а также улучшением достаточности капитала благодаря помощи акционеров и восстановлению прибыльности деятельности банков", - отметил Паклин.

Вице-президент отметил, что агентство позитивно оценивает указ Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

"Эти меры должны улучшить кредитоспособность домохозяйств и снизить объем проблемных розничных ссуд на балансах банков благодаря поддержке государства", - отметил он.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах в связи с решением вопроса проблемных кредитов физических лиц.

В рамках указа предусматривается выплата компенсаций для граждан, чья кредитная нагрузка возросла в результате девальвации маната в феврале и декабре 2015 года. Также указ создает возможности для реструктуризации на льготных условиях как долларовых, так и манатных кредитов с просрочкой больше 360 дней.

Отметим, что в январе активы банков Азербайджана составили 29,6 миллиарда манатов.

Кредитный портфель азербайджанских банков составил 12,54 миллиарда манатов. По ним банки создали резервов на1,48 миллиарда манатов. Также, в структуре активов 1,19 миллиарда манатов пришлись на наличные средства, находящиеся в распоряжении банков, 3,9 миллиарда манатов - на ценные бумаги.

Общий объем депозитов в Азербайджане за январь 2019 года составил 21,99 миллиарда манатов.