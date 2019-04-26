Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) впервые за 20 лет превысили 40 миллиардов долларов. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчета фонда.

Так, по данным отчета, на 31 марта активы SOFAZ достигли 40 273,3 миллиона долларов, что на 4.56 процента больше показателя на начало года (38 515,2 миллиона долларов).

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