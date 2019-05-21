В Азербайджане создана рабочая группа по подготовке отчета по прозрачности в добывающей промышленности за 2018 год. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ).

В сообщении говорится, что рабочая группа была создана на заседании Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности и будет состоять из представителей гражданского общества, местных и иностранных добывающих компаний и Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности.

"Заседание было проведено совместно с представителями гражданского общества, действующими в стране добывающими компаниями и международными организациями", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на заседании обсуждались планы на этот год, список компаний, которые представят отчеты, Дорожная карта по раскрытию информации о бенефициарах и другие вопросы.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.