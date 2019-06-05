Во время заседания комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по аграрной политике были рассмотрены два вопроса.

Как сообщает Trend со ссылкой на парламент, председатель комитета Эльдар Ибрагимов вначале рассказал о законопроекте "Об аграрном страховании" (второе чтение), вынесенном на повестку дня заседания, передает Day.Az.

Ибрагимов сказал, что при подготовке документа был изучен передовой опыт ряда стран.

Усовершенствованный вариант законопроекта "Об аграрном страховании" представил на заседании заместитель заведующего отделом экономического законодательства Апарата Милли Меджлиса, заведующий сектором аграрного законодательства Вилаят Ализаде.

Ализаде довел до сведения, что во время прежних обсуждениях депутаты заявляли о необходимости принятия этого закона. Было отмечено, что новый законопроект послужит совершенствованию аграрного страхования, придаст импульс снижению зависимости от импорта и росту экспортного потенциала в стране, а также окажет серьезное воздействие на усиление продовольственной безопасности, упростит предпринимателям, работающим в аграрной сфере, выход к финансовым ресурсам, создаст условия для повышения интереса предпринимателей к этой сфере и поощрения инвестиций.

Во время обсуждений зампред комитета Эльдар Гулиев, депутаты Новрузали Асланов, Джаваншир Пашазаде, Айдын Гусейнов высказали свои мнения и предложения. Документ был расценен положительно. Было подчеркнуто, что он отвечает требованиям второго чтения.

Законопроект "Об аграрном страховании" был рекомендован ко второму чтению на пленарном заседании парламента.

Затем в комитете были рассмотрены законопроекты "Об утверждении консульского устава Азербайджана", "Об особо охраняемых природных территориях и объектах", "О государственной пошлине", "О ветеринарии", "Об экологически чистом сельском хозяйстве" и "О внесении изменений в законы Азербайджана "Об лицензиях и разрешениях". Все эти законопроекты были рекомендованы к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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