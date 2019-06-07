Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) в 2018 году в 2,8 раза сократил инвестиции в ценные бумаги, депозиты и текущие счета, не обладающие инвестиционным рейтингом. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отчет Счетной палаты Азербайджана.

Согласно отчету, в минувшем году инвестиции составили 311,12 миллиона долларов, а в 2017 году - 861,31 миллиона долларов.

Однако, как отмечается в отчете, фонд вложил средства в суверенные облигации Турции в размере 309,1 миллиона манатов.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов. На начало года в фонде было накоплено 38,5 миллиардов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

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