Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана утвердил 212 строительных проектов, соответствующих нормативам.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель госкомитета Самир Нуриев.

"На сегодняшний день утверждено 212 строительных проектов, соответствующих нормативам. Планируется проведение строительных работ на территории площадью один миллион 800 тысяч квадратных метров, большая часть которой приходится на территорию Баку",- сказал он.

По его словам, в процессе упрощенного приема в эксплуатацию многоэтажных новостроек утверждено 59 проектов.

"В целом речь идет о сдаче в эксплуатацию свыше 11 тысяч квартир, то есть столько семей получили документы, подтверждающие юридическое право на имущество" - сказал он. Нуриев добавил, что осталось еще около 400 проектов, проверка которых еще не завершена.

"Думаю, что в целом процесс продлится до конца года", - отметил он.

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