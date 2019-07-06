Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) близок к завершению сделки по продаже компании Invesco бизнес-центра Palazzo Turati в Милане. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Bloomberg, передает Day.Az.

По информации издания, SOFAZ планирует продать свою недвижимость в финансовом центре Италии почти за 112 миллионов евро.

Госнефтефонд планирует сыграть на последних тенденциях на рынке недвижимости Милана, где в связи со снижением девелоперской активности за последние годы значительно выросли цены на аренду в офисных зданиях. Это делает их привлекательными для инвесторов, специализирующихся на недвижимости.

Фонд приобрел офисное здание Palazzo Turati в Милане за 97 миллионов евро в январе 2016 года. Здание расположено по адресу Via Meragvili 7, в 500 метрах от метрах от церкви Дуомо.

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