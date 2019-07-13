Аудиторская компания Grant Thornton подготовит сводный отчет по прозрачности в добывающей промышленности на 2018-2019 годы. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ).

Решение было принято на заседании Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности, которое состоялось 12 июля в Госнефтефонде.

Согласно сообщению, в конкурсе приняли участие аудиторские компании Grant Thornton, Baker Tilly, BDO Азербайджан, ООО Nexia-EA и Abak-Az Crovve Ltd. Победителем конкурса после вскрытия предложений и с учетом мнения рабочей группы была признана Grant Thornton.

На заседании Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности был обсужден охват отчетов комиссии за 2018 год.

На заседании также состоялся обмен мнениями о ходе реализации проекта "Применение дорожной карты по раскрытию информации о бенефициарах в добывающей промышленности Азербайджана"

Комиссия по прозрачности в добывающей сфере была создана после того, как Азербайджан в марте 2017 года объявил о выходе из Инициативы прозрачности в добывающей промышленности.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов. На начало года в фонде было накоплено 38,5 миллиарда долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

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