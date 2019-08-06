Общий объем приобретенного Государственным нефтяным фондом Азербайджана (SOFAZ) золота по состоянию на первое июля был равен 95,47 тонны на сумму 4,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает Trend со ссылкой на фонд, передает Day.Az.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

По уставу SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основные цели Госнефтефонда - накопление средств и размещение активов за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращение подобия "голландского синдрома", а также обеспечение накопления средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

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