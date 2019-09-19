Согласно прогнозам, к 2021 году производство нефти в Азербайджане составит приблизительно 39 миллионов тонн в год. Об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на пресс-конференции в штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, прогнозы на этот год составляют 38,7 миллиона тонн, в 2020 году производство незначительно возрастет.

"В 2020-2021 годах добыча нефти будет стабильна, на уровне 39 миллионов тонн", - сказал министр, добавив, что сохранение стабильного уровня добычи нефти является основной задачей.

Отметим, что основная часть нефти Азербайджана добывается на месторождениях "Азери-Чираг-Гюнешли", которые Азербайджан разрабатывает совместно с международным консорциумом во главе с британской BP.

Напомним, что получившее название "Контракта века" соглашение о разделе продукции (PSA) было подписано между азербайджанской госкомпанией SOCAR и консорциумом из 11 иностранных нефтяных компаний из шести стран сроком на 30 лет.

После ратификации соглашения была создана Азербайджанская международная операционная компания для реализации соглашения.

Первоначально в состав компании входили 11 крупнейших иностранных нефтяных компаний (BP, Amoco, Unocal, LUKoil, Statoil, Exxon, TPAO, Pennzoil, McDermott; Ramco, Delta Nimir), представляющих шесть стран - Великобританию, США, Россию, Норвегию, Турцию и Саудовскую Аравию.

В 2017 году соглашение было продлено до середины века.

В настоящее время долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) - 30,37 процента, AzACG (SOCAR) - 25 процентов, Chevron - 9,57 процента, INPEX - 9,31 процента, Equinor - 7,27 процента, ExxonMobil - 6,79 процента, TP - 5,73 процента, ITOCHU - 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) - 2,31 процента.

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