Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) выбрал PricewaterhouseCoopers в качестве аудитора для проверки своей финансовой отчетности за 2019-2021 годы по итогам проведенного тендера. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на фонд.

В конкурсе принимали участие ведущие международные аудиторские компании, представленные в Азербайджане. После оценки предложений, представленных ведущими аудиторскими компаниями, SOFAZ остановила свой выбор на PwC Audit Azerbaijan. Компания проведет проверку документов госнефтефонда за 2019, 2020 и 2021 годы.

Госнефтефонд создан в 1999 году, на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов. В настоящее время активы фонда (по состоянию на начало августа) составляют 42,46 миллиарда долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, его средства могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

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