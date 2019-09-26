В рамках 20-летнего юбилея учреждения Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) при организации фонда, в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (IFC) и при поддержке Европейского банка реконструкции и развития в Баку проводится конференция под названием "Импактное инвестирование: возможности и вызовы для институциональных инвесторов".

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на SOFAZ, на мероприятии обсуждаются последние новшества на рынке импактных инвестиций для институциональных инвесторов, инвестиционная среда, имеющиеся в этой сфере возможности и вызовы и другие аспекты, передает Day.Az.

За последние 10 лет среди институциональных инвесторов стремительно растет интерес к импактному инвестированию. В инвестициях подобного рода институциональные инвесторы наряду с получением высоких прибылей посредством умения управлять рисками, также благодаря этим инвестициям получают возможность оказывать положительное влияние на социальную и окружающую среду.

Конференция состоит из шести сессий, охватывающих такие темы, как сущность импактного инвестирования, его влияние на финансовые рынки и инструменты, стратегическая интеграция и внедрение этих инвестиций со стороны институциональных инвесторов, измерение и отчетность импактных инвестиций, существующие правила и политика для такого рода инвестиций, инвестиции в климатические изменения.

Выступивший на конференции исполнительный директор SOFAZ Шахмар Мовсумов подчеркнул значимость импактных инвестиций: "Как долгосрочные инвесторы, мы верим, что создание ценностей и устойчивость должны составлять основу нашей инвестиционной стратегии и для достижения этих целей импактные инвестиции имеют большой потенциал".

Исполнительный директор подчеркнул, что убежден в том, что организованная SOFAZ конференция станет важным этапом в повышении осведомленности долгосрочных институциональных инвесторов в данной области.

"Уже более 60 лет IFC выступает как импактный инвестор. Вместе с нашими партнерами в тех областях, где мы работаем, мы управляем усилиями, предпринимаемыми для повышения доверия и прозрачности в инвестировании во имя социальной и экологической пользы. В настоящее время мы рады видеть намерения растущего числа инвесторов и компаний по согласованию своих бизнес-моделей и инвестиционных стратегий в области достижения положительных для общества результатов. Государственный нефтяной фонд Азербайджана является первым инвестором из развивающихся экономик, который инвестировал в активы, управляемые компанией по управлению средствами IFC (Asset Management Company). Нам хотелось бы выразить признательность SOFAZ за приверженность нашей общей миссии", - сказал вице-президент по развитию экономики и частного сектора IFC Ханс Петер Ланкес.

В конференции принимают участие представители ведущих суверенных фондов, пенсионных фондов, международных финансовых организаций, государственных структур, частного сектора, ряда университетов, международные эксперты, в целом, около 200 человек.

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