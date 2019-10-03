Азербайджан запустит аукционы по возобновляемой энергии в 2020 году.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в четверг министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в рамках сессии "Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире" на XVI ежегодном заседании Валдайского клуба.

"Азербайджан, будучи поставщиком нефти и газа, очень серьезно работает над развитием возобновляемых источников энергии, они также есть в нашей стране. Не так давно мы разработали новое законодательство, к концу этого года оно будет принято, и к середине будущего года мы начнем проводить аукционы по возобновляемым источникам энергии", - сказал Шахбазов.

Ауционы в области возобновляемой энергии - одна из форм государственной поддержки, направленная на то, чтобы стимулировать инвесторов вкладывать средства в производство электроэнергии из альтернативных источников. Инвесторы будут бороться за приобретение определенных квот от государства. Стартовой ценой на таких аукционах обычно выступает размер тарифа за 1киловатт-час. Торг идет на понижение. Инвестор, предлагающий электроэнергию по самому выгодному тарифу, получает господдержку и гарантированную закупку оговоренного объема энергии по заранее установленной цене.

А. Гасымлы

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