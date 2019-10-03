Ключевая задача, поставленная перед объединением ОПЕК+, выполнена. Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на панельной сессии на тему "Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире" в рамках форума "Российская энергетическая неделя".

"Позвольте рассказать вам краткую историю того, как в Азербайджане было принято решение, чтобы войти в сделку ОПЕК+. В феврале 2016 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время Давосского форума выступил с предложением, чтобы страны, входящие в ОПЕК и не входящие в этот картель сотрудничали и работали вместе. В декабре 2016 года собственно был создан формат ОПЕК+. В то же время, Азербайджан выступал председателем на первом заседании инициативы ОПЕК+. И вот сегодня, по прошествии уже почти трех лет, мы видим результаты этого сотрудничества. Сегодня мы действительно можем говорить о том, что серьезной волатильности на нефтяном рынке нет. Да, конечно, есть некоторые колебания на рынке, но, тем не менее, они достаточно незначительны. И при этом мы не видим каких-либо экономических причин для колебаний", - сказал министр.

Таким образом, как отметил Шахбазов, ключевая задача, которая была поставлена перед объединением ОПЕК+, была выполнена.

"Мы обеспечили стабильность на глобальном нефтяном рынке. Очередным свидетельством чему является факт сохранения стабильности на рынке после недавней атаки в Саудовской Аравии. Безусловно, мы все осуждаем этот инцидент и сожалеем, но при этом он четко показал, что даже после такого серьезного и внезапного сокращения поставок нефти, на международном рынке в целом удалось сохранить баланс. Мы все видели, что цены на нефть оставались относительно стабильными и продолжают сохранять стабильность. Вместе мы действительно можем обеспечить достижение тех результатов, которые есть у нас на сегодняшний день. И на сегодняшний день для международного нефтяного рынка это единственный эффективный механизм, который у нас есть. Поэтому, его необходимо сохранять и необходимо продолжать работать вместе", - сказал министр.

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