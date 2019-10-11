Страны ОПЕК уделяют особое внимание опасениям, связанным с замедлением роста мировой экономики и возможным ослаблением спроса на нефть. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

На конференции по энергетике в Лондоне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил журналистам, что обстановка в мировой экономике остается сложной, связав данную ситуацию с торговыми разногласиями между США и Китаем.

По словам Баркиндо, ОПЕК и партнеры нефтяного картеля на предстоящем заседании пятого декабря сделают все возможное, чтобы оказать поддержку ценам на нефть.

Генсек ОПЕК заявил, что предложил США присоединиться к соглашению о сотрудничестве между 14 странами ОПЕК и 10 государствами-партнерами.

В декабре 2018 года страны ОПЕК+ договорились об уменьшении добычи нефти в первом полугодии текущего года на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Страны ОПЕК обязались сократить добычу на 800 тысяч баррелей в сутки, а страны не-ОПЕК - на 40 тысяч баррелей в сутки.

Ряд стран, таких как Иран, Ливия и Венесуэла не приняли участие в сделке.

В июле текущего года в Вене 24 страны ОПЕК+ решили продлить сделку еще на девять месяцев (до конца марта 2020 года) с теми же условиями.

В четверг в четвертый раз за пять месяцев была понижена оценка роста спроса на нефть.

Отметим, что в ежемесячном отчете ОПЕК указано о росте мирового потребления нефти в текущем году на 0,98 баррелей в сутки по сравнению с предыдущим - до 99,8 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, по сравнению с прогнозом за прошлый месяц, оценка роста потребления сокращена приблизительно на 40 тысяч баррелей в сутки.

Согласно прогнозам, в следующем году мировой спрос на нефть возрастет на 1,08 миллиона баррелей - до 100,88 миллиона, что соответствует прогнозам за прошлый месяц.

Также ожидается, что к мировому потреблению нефти в 2020 году страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) добавят 0,07 миллиона баррелей в стуки, страны же не входящие в ОЭСР, возможно, станут определяющими факторами роста мирового спроса на нефть, добавив еще 1,01 миллиона баррелей в сутки.

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